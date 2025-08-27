Urgent : Pastef en deuil, rappel à Dieu de Pape Mamadou Seck

Le parti Pastef traverse une dure épreuve avec l’annonce du décès de Pape Mamadou Seck. Figure engagée et respectée, il a marqué de son empreinte à la vie politique et militante par son dévouement.

Pape Mamadou Seck loyal et constant par sa volonté à servir la cause commune. Accusé de force spéciale par le régime de Macky Sall, Pape Mamadou Seck vient se nous quitter ce mercredi 26 août 2025.

Son rappel à Dieu laisse un grand vide au sein de la formation politique et auprès de tous ceux qui l’ont connu. Ses camarades, amis et proches retiennent de lui l’image d’un homme généreux, droit et profondément attaché à ses convictions.

Dans ce moment douloureux, Kewoulo exprime sa compassion à la famille éplorée et à tous ceux qui pleurent sa disparition.