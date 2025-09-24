C’est une affaire qui ne risque pas de faire l’objet d’un tweet instantané. Madiambal Diagne, le journaliste Sénégalais, le plus actif sur le réseau social d’Elon Musk, manquera certainement de narrer sa mésaventure connue cette nuit à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass.

Alors qu’il devait embarquer par un vol régulier d’Air Sénégal, il s’est vu refuser de prendre place à bord de l’avion. Selon des informations obtenues par Kéwoulo, les policiers de l’aéroport de Diass lui ont signifié qu’il faisait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national. Ce blocage aux frontières a été envoyé aux policiers de la PAF, par le juge du troisième cabinet du pool judiciaire financier suite à l’ouverture d’une information judiciaire l’impliquant. Dans ce document, le patron du groupe Avenir Communication et promoteur immobilier -depuis peu- est soupçonné d’avoir touché des rétrocommissions d’un montant de plus ou moins égal à 21 milliards de F CFA d’Ellipse Project international, une entreprise qui a gagné un marché de construction du ministère de la justice sous le régime de Macky Sall.

Comme l’a rappelé Kéwoulo, hier, ce marché a couté la somme de 250 milliards de F CFA. Et il a été donné à Ellipse Projet International sans passer par la procédure légale de l’Appel d’offres. Aussi, le fait qu’un contrat de prestation liant Madiambal Diagne à cette société avant même que l’État du Sénégal n’ait signé une entente avec Ellipse Projet International rend cette convention suspecte. Dans ce dossier, si l’État du Sénégal a eu à décaisser 94 milliards pour le compte d’Ellipse Project International, la Centif a découvert que Madiambal Diagne a reçu, via des comptes bancaires liés à ses proches, des transferts équivalent le montant de 21 milliards.

Et dans le contrat liant Madiambal Diagne à cette société, il est mentionné que l’ancien greffier devenu journaliste est chargé des “études architecturales” et des “démarches administratives.” Soupçonnant des rétrocommissions et une surfacturation, c’est la Centif qui a signalé ce fait intrigant dans le rapport 2023; donc sous le règne de Macky Sall. Il a fallu le départ de «celui qui mettait le coude sur les dossiers» pour que cette affaire soit connue de la justice. Désormais bloqué à Dakar, Madiambal Diagne devra, sous peu, répondre à la Division des Investigations criminelles. Il devra, dans quelques jours, faire face à deux autres dossiers médiatisés “d’occupation illégale de terrains appartenant à autrui” entre autres démêlés judiciaires qui attendent l’ancien greffier.