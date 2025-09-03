Un drame s’est produit à Ngor, plongeant les habitants dans la consternation. L’effondrement d’un mur a causé la mort de deux personnes rapporte Senego.

Selon un témoin, les victimes sont un maître coranique et son élève, présents sur les lieux au moment de l’accident. Le bilan provisoire fait état de ces deux décès, en attendant les conclusions des secours et autorités compétentes.

Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers sont venus procéder à l’évacuation des victimes. La gendarmerie est également sur place.

Nous y reviendrons…