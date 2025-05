Les choses s’accélèrent dans le dossier des anciens ministres de Macky Sall. Selon des informations exclusives de Kéwoulo, l’ancien ministre du régime de Macky Sall et frère de l’ex-Première Dame, Marième Faye Sall a été aperçu à la DIC.

Si Kéwoulo ignore, pour le moment, les raisons de sa présence dans cet endroit “désagréable”, tout porte à croire que Mansour Faye y serait venu pour récupérer sa convocation pour se préparer à un futur face à face avec la commission d’instruction de la Haute Cour de justice.

En effet, après le vote des résolutions de mise en accusation, les 5 ministres incriminés dans la gestion antérieurs de leurs départements ministériels filent droit vers la Commission d’instruction de la haute Cour de justice. C’est cette instance présidée par le Premier président de la Cour d’Appel de Dakar qui doit se pencher sur leurs dossiers avant de statuer. Première spécificité de cette Cour; elle est composée uniquement de magistrats professionnels. Et les décisions de cette Commission qui enquête à charge et à décharge ne sont pas susceptibles d’aucun appel.

Composée de 8 membres dont quatre titulaires et autant de suppléants, c’est cette commission d’instruction qui va prochainement procéder à l’audition des 5 ministres mis en cause dans ces scandales financiers qui défraient la chronique à Dakar. C’est elle aussi qui va décider de leur mise aux arrêts ou de leur remise en liberté dans l’attente d’un hypothétique jugement…Dans une récente sortie médiatique, Mansour Faye, le beau-frère de l’ancien président Macky Sall a fait savoir qu’il ne serait jamais emprisonné sans toutefois donner plus de détails sur les raisons de cette affirmations.