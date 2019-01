La cérémonie de remise du trophée au meilleur joueur africain de l’année vient de se terminer à Dakar. Devant le président de la CAF, de la FIFA et du chef de l’Etat sénégalais, Mouhamed Salah a été désigné « Ballon d’or africain 2018 ». Cette discinction est la seconde consécration du footballeur de Liverpool qui avait face à lui Sadio Mané, son coéquipier du club anglais.

Ils étaient 3 nominés; Mouhamed Salah, Sadio Mané et Pierre Aubaméyang, le Gabonais Pierre-Emeric Aubameyang. En définitif, conscient de l’étroitesse de ses chances face aux attaquants de Liverpool, Pierre Aubaméyang n’a pas jugé nécessaire de venir faire le figurant à la cérémonie de remise de trophée organisée par la CAF. En son absence, c’est l’Egyptien Mouhamed Salah qui a, une fois de plus, été désigné devant le Sénégalais. Et cette récompense qui place Mo Salah au rang des légendes vivantes du football africain a été célébrée par des cris de joie dans les rues du Caire, la capitale de l’Egypte.

A Dakar où il se trouve actuellement, Mouhamed Salah a dit qu’il n’imaginait pas, il y’a 12 mois, qu’il allait revenir et obtenir la seconde fois ce trophée. Cette seconde récompense de « meilleur joueur africain » décerné à Mouhamed Salah le hisse au rang très sélect des « dieux du ballon rond » à avoir gagné ce trophée à deux reprises. Dans ce palmaires, on trouve Samuel Eto’o, El’hadj Diouf, Yahya Touré de Côte d’Ivoire et enfin l’Egyptien, Mouhamed Salah.