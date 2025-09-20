Urgent: Le réalisateur de Bibiche Ndiaye condamné à…

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné le réalisateur Ibrahima Marico à deux ans de prison avec sursis et à une amende de 300 000 F CFA. Il a été reconnu coupable de complicité de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs pour sa participation au clip « Foumou dal Baxna » de l’artiste mineure Bibiche.

Selon le quotidien Wal Fadjri, Marico a reconnu avoir tourné la vidéo, tout en précisant qu’il avait conseillé à la jeune fille de 17 ans de se couvrir, ce qu’elle aurait refusé. Le parquet avait initialement demandé six mois de prison, dont un mois ferme.

Pour sa part, Bibiche avait été jugée séparément le 29 août et a été placée sous la supervision de l’Action éducative en milieu ouvert (Aemo).