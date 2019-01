Urgent: Le journaliste Ahmeth Bachir Kounta est décédé cette nuit

C’est une triste nouvelle qui vient de s’abattre sur le Sénégal. Le journaliste Ahmeth Bachir Kounta est décédé cette nuit.

Ancien journaliste à la RTS, Ahmeth Bachir Kounta est avant tout un fils de famille maraboutique. Retraité par la radiodiffusion télévision sénégalais il était resté fidèle à cette maison qui n’hésitait pas à le solliciter et à en faire l’interlocuteur qui facilitait les entrées. Journaliste bilingue, il était aussi le porte parole de la famille chérifienne de Ndiassane. Avant cela, cet homme devenu presque l’image familière d’un marabout devenu journaliste est avant tout un encadreur sportif.

A en croire le journaliste Abdoulaye Diaw, l’un des vieux compagnons du défunt, « c‘est à Saint-Louis que Bachir Kounta s’est révélé par son talent de reporter sportif en ravissant la vedette à Alassane Ndiaye Alou, le meilleur reporter du Sénégal d’alors. » Et cet événement majeur de la vie sportive du Sénégal s’est déroulé le 10 mars 1967. Et c’était un match opposant le Sénégal à la Guinée. Rencontre pendant laquelle la Guinée a été vaincue par 4 buts à 0.

Aussi, Ibrahima Ndiaye, Mame Yakhi Lalo, metteur en scène émérite, qui a été le compagnon de route de Ahmeth Bachir Kounta a déclaré que le défunt s’était toujours donné dans bien de domaine. Pour sa part, Golbert Diagne, journaliste et comédien très connu à Saint-Louis, a déluré l’homme de culture qui l’a reçu et l’a formé en 1961.

« Tout ce que je connais du métier du journalisme c’est lui qui me l’a appris. C’est l’homme qui m’a tout donné et moi je ne lui ai rien rendu. Ce que je peux dire, en cette période particulière, c’est prier Allah de l’accueillir en Ses paradis ». La rédaction de Kewoulo s’associe à la douleur de tous les Sénégalais et présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.