Urgent: Le député Moussa Diakhate nommé officiellement Commissaire IDA de Infinity Circle

C’est une très bonne nouvelle qui est tombée ce mercredi 24 septembre matin pour le député Moussa DIAKHATE. Dans un communiqué repris par Kewoulo, IDA, Initiative pour le Développement de l’Afrique Statut spécial avec ECOSOC Nations Unies Coalition internationale pour le Développement a annoncé la nomination du député au poste de Commissaire IDA dans le cadre du programme IDA Infinity Africa Circle.

Voici in extenso le communiqué

Objet: Nomination en qualité de Commissaire IDA de Infinity Circle

Monsieur Diakhate,

C’est avec honneur et une vive considération que nous vous annonçons votre nomination officielle en qualité de Commissaire IDA dans le cadre du programme IDA Infinity Africa Circle.

Dans ce rôle vous allez rapprocher à M. Mbacke Diop, Haut-Commissaire de IDA Infinity Circle. IDA Infinity Africa Circle incarne un cercle prestigieux de visionnaires internationaux, de leaders moraux, d’innovateurs discrets et de philanthropes engagés. Chacun de ses membres œuvre dans une mission infinie : contribuer à ériger les fondations d’un progrès durable pour l’Afrique, au bénéfice des générations présentes et futures.

Votre parcours exceptionnel et vos valeurs, font de vous une personnalité dont l’action est en parfaite adéquation avec la vocation du cercle; vous avez donc toutes les compétences pour animer le Think-Tank de Infinity Circle et contribuer à le rendre le plus prestigieux d’Afrique.

En tant que Commissaire IDA de Infinity Circle, votre rôle sera d’incarner et de promouvoir cette vision, de soutenir l’élaboration de projets d’impact stratégique et de représenter la mission d’IDA auprès des instances et communautés les plus influentes.

Nous vous adressons nos plus sincères félicitations pour cette distinction, et nous nous réjouissons de marcher à vos côtés dans cette entreprise infinie de transformation et d’espérance pour l’Afrique.

Veuillez agréer Monsieur Diakhate, l’expression de notre très haute considération.

Fait à Dakar, le 23 Septembre 2025

Andrea Giannetto

Président de l’IDA

Mbacke Diop

Haut-Commissaire de l’IDA Infinity Circle

