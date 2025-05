C’est une information de dernières minutes. Après son face à face avec la commission d’instruction de la haute Cour de justice, l’ancienne ministre Aïssatou Sophie Gladima a été placée sous mandat de dépôt. Elle est poursuivi avec 5 de ses anciens collègues pour détournement présumé de fonds publics.

Avant l’ancienne patronne du ministère de l’Energie, des mines et des géologies, c’est la ministre Ndèye Salimata Diop qui a ouvert le bal des questions réponses avec les magistrats de la commission de l’instruction. Cette ministre a échappé à la prison suite au cautionnement de cette dernière à hauteur de 57 millions… Hier, ça a été le tour de l’ancien ministre de la justice et garde des Sceaux, Ismaéla Madior Fall de faire face à cette commission. Et par chance, il a échappé de peu au mandat de dépôt puisqu’il a été inculpé et épargné de prison. De cette rencontre, l’ancien ministre s’est vu décerner un bracelet électronique et assigné à résidence dans la région de Dakar.

Avant ces 5 ministres de Macky Sall, le Sénégal n’avait jamais poursuivi et emprisonné un ministre sortant en dehors du président de Conseil, Mamadou Dia, accusé de tentative de coup d’Etat en 1962, et Idrissa Seck, Premier-ministre de Abdoulaye Wade, en 2004, dans le cadre de la reddition des comptes dans la gestion des chantiers de Thiès.

Et si le premier nommé à été condamné 12 ans de prison, le second a bénéficié d’un “non lieu” polémique puisque confectionné pour des retrouvailles politiques. Il est à noter aussi que toutes ces deux personnalités politiques de l’histoire du Sénégal étaient opposés à leurs anciens compagnons de lutte devenus présidents de la République, Léopold Sédar Senghor et Abdoulaye Wade. Et tous les deux soupçonnaient leur doubles de lorgner leurs fauteuils….