Urgent-Covid : Diouf Sarr annonce le jour où il se fera vacciner

Macky Sall prendra-t-il la première dose du vaccin anti covid au Sénégal ? En tout cas, son ministre de la Santé, lui, a révélé qu’il sera piqué. Et dès le démarrage de la campagne de vaccination. Il en a fait l’annonce, lui-même à la télévision nationale.

«Le lancement se fera le mardi, parce que le comité national de contrôle et de suivi des opérations de vaccination sera officiellement installé lundi. Dès le lendemain on fera la cérémonie de lancement. Et après, dès mercredi les régions vont pouvoir dérouler (…)

Aujourd’hui quand vous voyez la pyramide sanitaire, jusqu’au coin le plus reculé vous trouverez le dispositif de conservation aux normes. C’est extrêmement important pour la réussite de la vaccination (…)

Au lancement, vous verrez le ministre de la Santé prendre sa dose. Parce qu’il est extrêmement important de montrer à la face du monde que le Sénégal s’est lancé dans une campagne de vaccination.

L’opération de lancement du mardi est une opération extrêmement importante et nous allons envoyer des invitations pour que ce soit un moment fort pour démarrer la campagne de vaccination au niveau du pays.»