Urgent: Convocation de Bougar Diouf à la Division Spéciale de Cybersécurité : Une Affaire de Déclarations Controversées

Bougar Diouf, président de l’Union des Panafricanistes Sénégalais (UPS) et membre de la coalition “Diomaye Président”, a été convoqué à la Division Spéciale de Cybersécurité (DSC) pour des déclarations jugées diffamatoires et subversives à l’encontre du Premier ministre Ousmane Sonko et d’autres figures politiques.

Cette convocation, prévue pour le vendredi 22 août 2025 à 9 heures, fait suite à une plainte déposée par Ndéné Mbodji, directeur général du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), qui accuse Diouf de l’avoir calomnié en lui attribuant des propos.