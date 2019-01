Après 5 minutes de confrontation, Balla Gaye 2, le champion de Guédiéwaye, a infligé la plus redoutable défaite que l’enfant des Parcelles Assainies ait concédé dans l’arène. Malmené pendant tout le match, Modou Lo a été envoyé au sol après une redoutable rotation sur lui-même, les deux pieds en l’air.

Il l’avait promis. Il l’a fait. Et avec la plus belle des manières. De surcroît dans le fief de son adversaire. Ce soir, pour le drapeau du chef de l’Etat organisé par le promoteur Gaston Mbengue et devant plusieurs centaines de personnes regroupées au stade Léopold Sédar Senghor, Balla Gaye 2 est venu à bout de Modou Kharagne Lo, le lutteur des Parcelles Assainies.

Et cette victoire du champion de Guédiéwaye n’a souffert d’aucune contestation; tellement l’issue de cet affrontement était prévisible et envisagée. Alors que Mod’Lo -qui à chaque combat n’a cessé d’impressionner son monde-, croyait en ses chances, il a eu affaire à un Balla Gaye conquérant qui n’a accordé aucun répit à son adversaire.

Du coup d’envoi au coup de sifflet final, Modou Lo a souffert le martyr, récoltant une pluie de coups, les uns les plus redoutables que les autres. Au final, c’est par un extraordinaire geste acrobatique que Balla Gaye a fait faire à Mod’Lo une dangereuse rotation avant de l’envoyer au sol. Avec cette belle victoire, Balla Gaye vient de faire un sans faute devant Mod’Lo. En deux rencontres, le champion de Guédiéwaye est reparti victorieux chez lui.