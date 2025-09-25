Urgent : Après son épouse, le fils de Madiambal arrêté alors qu’il tentait de…

La série des mauvaises nouvelles continuent à s’abattre sur le journaliste Madiambal Diagne et sa famille.

Après son épouse arrêtée hier à son domicile pour une affaire liée à la gestion d’une entreprise concernée par la poursuite enclenchée contre son mari, les forces de l’ordre auraient mis alors qu’il tentait de fuir le pays, la main sur Mouhamed Diagne, l’un des fils du patron de avenir communication, Madiambal Diagne.

Mouhamed Diagne serait également visé par la délégation judiciaire du juge d’instruction pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Son père, lui, est activement recherché par la Division des Investigations Criminelles (DIC) après avoir ignoré une convocation officielle pour être entendu sur son supposé implication présumée dans des transactions suspectes évaluées à environ 21 milliards de FCFA, liées à la société Ellipse Projects et à un marché de 250 milliards de FCFA pour la construction de palais de justice et autres infrastructures.