Unis pour le Sénégal : Loyauté ,Sacrifice et Renouveau (Par SERIGNE HABIB NDAW)

Le Sénégal traverse une phase historique qui exige lucidité, engagement et dépassement. Le peuple, dans un acte de maturité politique remarquable, a porté à la tête de l’ État le Président BASSIROU DIOMAYE DIAKHAR FAYE, homme de conviction et d’intégrité . Son élection démocratique, libre et transparente, lui confère une double force : la légalité constitutionnelle et la légitimité populaire.

À ses côtés, le Premier Ministre OUSMANE SONKO, leader du combat pour la souveraineté et la justice sociale, incarne une espérance forte : celle d ‘un Sénégal réconcilié avec ses valeurs, libéré de l ‘impunité, tourné vers le travail, l’équité et la dignité.

Ce duo , né de la volonté populaire, représente la volonté ferme de rupture avec les logiques de prédation, les manipulations institutionnelles, les compromission économiques et les trahisons politiques. Aujourd’hui le peuple a parlé, et il est temps de faire bloc autour de ce nouveau cap .

Celà suppose une véritable synergie nationale, un dépassement des clivages partisans, des rancunes d’hier et des intérêts personnels. Le temps est à la loyauté à la nation, à l’abnégation face aux privilèges, à l’humilité devant la tâche, et au sacrifice pour les générations futures.

Ceux qui, hier encore, ont dilapidé les ressources du pays tentent aujourd’hui, dans l ‘ombre ou à visage découvert, d ‘organiser l’echec du redressement en cours. Ils s’agitent, dénigrent, sabotent. Mais la république ne reculera pas.

Ceux qui servent l’état aujourd’hui doivent rendre des comptes demain. Ceux qui servent le peuple doivent le faire avec honneur et discipline. Le pays est en construction . Et dans cette œuvre, nul ne doit se croire au-dessus des autres, mais chacun doit se sentir au service de tous.

Pour un Sénégal debout, juste, fort et souverain : unissons nos forces, nos intelligences et nos cœurs.

AU DELÀ DES EGOS : LA NATION COMME SEULE PRIORITÉ.

UNE ALLIANCE SACRÉE POUR UN SÉNÉGAL JUSTE ET SOUVERAIN.

MONSIEUR

SERIGNE HABIB NDAW

OCTOGÉNAIRE, PATRIOTE ENGAGÉ