UCAD: Les étudiants suspendent leur mot d’ordre et annoncent une marche pour le…

Le Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a annoncé, dans un communiqué daté du 9 décembre, la suspension de son mot d’ordre de grève, après plusieurs jours de mobilisation sur le paiement des rappels de bourses. « Le collectif, après consultation avec la base, tient à faire ces propositions pour une sortie de crise », lit-on dans le document.

Les étudiants avancent deux options de règlement des 515 000 F CFA de rappels. La première prévoit « un premier versement de 300 000 F en février 2026 » et « un deuxième versement de 215 000 F en avril ». Quant à la seconde, elle propose le même premier versement, mais « le reste, soit 215 000 F, intégré progressivement aux paiements mensuels jusqu’en septembre 2026 ».

Face à la persistance du bras de fer, le Collectif annonce qu’il déposera « une déclaration de marche pacifique prévue ce vendredi », avec un itinéraire allant de « la Grande porte de l’UCAD jusqu’au Palais ». Il convie également les médias à « sa déclaration publique, ce jeudi à partir de 10h ».

Malgré la levée du mot d’ordre, la reprise des cours reste conditionnée. « La suspension ne prendra effet qu’après la sortie des forces de l’ordre dans l’espace universitaire », prévient le Collectif, qui appelle toutefois les étudiants à regagner les amphithéâtres dès jeudi.

Dans son communiqué, la structure estudiantine a par ailleurs fustigé « l’attitude des autorités sénégalaises » et rappelle que si l’État ne réagit pas dans les délais, elle sera « dans l’obligation de reprendre la grève ».