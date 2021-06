UCAD: Les élection des représentants de la Fac de droit virent à la violence

Une source de préciser: « Ils (Renaissance ; ndlr) étaient en poste depuis 4 ans et s’avouaient invincibles. Suite à leur défaite, ils ont attaqué et saccagé les restaurants Argentin, Claudel, Self et Central. Même les lampadaires n’ont pas été épargnés. Ils ont délogé l’administration et bloqué la circulation à l’intérieur de l’université ».