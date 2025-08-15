UCAD : Décès du Pr Abdou Salam Fall, coordinateur du LARTES-IFAN

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar est en deuil après le décès, ce vendredi matin à Saint-Louis, du professeur Abdou Salam Fall, éminent sociologue et directeur de recherche à l’IFAN.

Titulaire de deux doctorats, en sociologie urbaine (UCAD) et en sociologie économique (Université d’Amsterdam), il coordonnait le LARTES-IFAN.

Chercheur reconnu pour ses travaux sur les dynamiques sociales et économiques en Afrique, il laisse un héritage scientifique important. L’inhumation est prévue à Gaya (Dagana)

La rédaction de Kéwoulo présente ses condoléances à la famille éplorée et au monde universitaire et scientifique.