Turquie – Affaire des matchs truqués: le sénégalais Alassane Ndao libéré jusqu’à…

Le footballeur sénégalais Alassane Ndao a été remis en liberté ce 24 mars 2026 par un tribunal de Istanbul, à l’issue de sa première audience dans une affaire de paris illégaux et de soupçons de trucage de matchs.

Ancien joueur de Konyaspor, dont le contrat a été résilié, l’attaquant avait été arrêté en décembre 2025 avant d’être placé en détention provisoire. Il est accusé d’avoir participé à des paris portant sur des rencontres impliquant son propre club, une infraction sévèrement réprimée par la justice turque.

Selon l’acte d’accusation, le joueur aurait notamment parié sur la rencontre entre Beşiktaş et Konyaspor disputée le 20 octobre 2024, conclue par une victoire 2-0 de Beşiktaş. Face aux enquêteurs, Alassane Ndao a fermement rejeté ces accusations, affirmant qu’un compte de paris aurait été ouvert en son nom à son insu et utilisé par des tiers.

À l’issue de cette audience, le tribunal a ordonné sa libération et fixé la prochaine comparution au 10 juin 2026. En attendant son jugement, le joueur retrouve la liberté, tout en restant sous le coup de poursuites judiciaires dans ce dossier sensible.