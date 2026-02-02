L’Assemblée nationale reçoit le trophée de la CAN-2026 demain.

Après avoir été présenté au palais présidentiel puis à la primature, le prestigieux trophée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 fera l’objet d’une nouvelle cérémonie ce mardi 3 février 2026, à 12 h, dans le hall de l’Assemblée nationale.

Cette troisième présentation vise à rapprocher le trophée des médias, du grand public et des acteurs du sport sénégalais, offrant une occasion unique de découvrir de près cette coupe tant convoitée par les nations africaines.

Ces différentes étapes de présentation illustrent la volonté du Sénégal pays hôte des JOJ-2026, de mobiliser tous les acteurs autour de la compétition et de mettre en valeur l’importance de cet événement pour le sport et la société.