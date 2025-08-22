Trois Hommes Interpellés pour Actes Indécents sur une Plage au Point E : L’Enquête en Cours

Le commissariat d’arrondissement du Point E a procédé, le 20 août dernier, à l’interpellation de trois individus de sexe masculin, surpris en flagrant délit d’attouchements dans l’eau d’une plage locale. Selon les témoignages recueillis, les suspects étaient engagés dans des actes sexuels explicites, ce qui a suscité l’indignation des témoins et de la foule présente sur les lieux.

Les faits se sont déroulés tard dans la plage Cassation fréquentée du quartier du Point E, à Dakar. Deux témoins, qui travaillent sur place, ont alerté les autorités après avoir observé les trois hommes en train de se livrer à des ébats dans l’eau. Convoqués au commissariat pour être entendus, ces témoins ont confirmé leurs déclarations initiales. Ils ont affirmé que les interpellés étaient des habitués de la plage et qu’ils faisaient déjà l’objet d’une surveillance discrète en raison de comportements similaires par le passé. « Nous les avons vus en pleins ébats sexuels dans l’eau ce jour-là », ont-ils déclaré aux enquêteurs, insistant sur l’implication active des trois suspects.

Interrogé par la police, l’un des mis en cause a partiellement reconnu les faits. Il a admis être présent avec un ami pour des attouchements, mais a nié connaître le troisième individu. Cependant, les témoins contredisent cette version, affirmant que les trois hommes agissaient de concert. Cette divergence dans les témoignages alimente l’enquête en cours, qui vise à clarifier les rôles respectifs de chacun.

L’incident a rapidement dégénéré sur la plage. Avant l’arrivée des forces de l’ordre, l’un des suspects a été pris à partie par une foule en colère, qui l’a lynché, lui causant une blessure au bras. Pris en charge par la police, il a été conduit à l’hôpital sur réquisition médicale. Une radiographie a confirmé une fracture au bras, et il a reçu les soins nécessaires.

L’enquête se poursuit au commissariat du Point E, avec d’éventuelles auditions supplémentaires pour corroborer les faits.