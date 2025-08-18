Tribunal de Pikine-Guédiawaye: Le verdict est tombé pour Khalil Thiam de ‘’Babel’’

L’acteur de téléfilm, Khalil Thiam, a comparu ce lundi devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. De son vrai nom El Hadji Moda Thioune, il était poursuivi pour refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui, défaut d’assurance et défaut de permis de conduire.

Selon l’accusation, Khalil Thiam a été interpellé par un agent de police en mission de contrôle au niveau du rond-point Brioche dorée. Le policier affirme avoir aperçu le véhicule conduit par le prévenu qui descendait du pont. Après lui avoir intimé l’ordre de s’arrêter, il lui a demandé les pièces afférentes à la conduite (permis de conduire, carte grise, assurance). Faisant mine de chercher ces documents, l’acteur a finalement accéléré et pris la fuite.

L’agent a aussitôt alerté les éléments de la compagnie de circulation Condors, positionnés au rond-point SIPRES, en leur donnant les caractéristiques du véhicule. Dès qu’ils l’ont aperçu, les Condors ont intimé l’ordre au conducteur de s’arrêter. Ce dernier a encore bifurqué dans une ruelle pour tenter d’échapper à la police. À leur tour, les Condors ont saisi les agents du commissariat central de Rufisque.

Lorsque le véhicule est arrivé au rond-point de la clinique Naby, les policiers ont à nouveau sommé l’acteur de s’arrêter. Mais déterminé à fuir, il a foncé dans leur direction avant de s’engager sur une route sablonneuse, où il a finalement été immobilisé.

Interpellé et conduit au commissariat, il a été constaté qu’il ne détenait ni permis de conduire, ni carte grise, ni assurance. Ses proches ont par la suite présenté son permis de conduire durant sa garde à vue.

À la barre, Khalil Thiam a reconnu les faits et présenté ses excuses, expliquant qu’il avait eu peur, car il ne détenait pas les pièces demandées au moment du contrôle.

Dans son réquisitoire, le procureur de la République a requis trois mois de prison ferme. La défense, assurée par MaitreFamara Faty et autres, a sollicité la clémence du tribunal.

Au terme des débats, Khalil Thiam a été condamné à trois mois de prison, dont 15 jours ferme et à une amende de 300 000 F CFA.