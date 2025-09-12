Tribunal de Diourbel: Mauvaise nouvelle pour Cheikh Thioro Mbacké

Le tribunal de grande instance de Diourbel a débouté le député Serigne Cheikh Thioro Mbacké, coordonnateur communal de Pastef à Touba, dans l’affaire l’opposant à Moussa Mbaye, militant de l’APR.

À l’issue de l’audience tenue ce jeudi 11 septembre 2025, le juge a renvoyé le prévenu des fins de poursuite, considérant qu’il était innocent des faits qui lui étaient reprochés.

Maitre Serigne Diongue, avocat de Moussa Mbaye, s’est félicité de la décision et a déclaré que son client avait été « arbitrairement arrêté, alors qu’il n’avait commis aucune infraction ». Moussa Mbaye avait comparu libre devant la barre, rapporte Seneweb.

Pour rappel, celui-ci avait été arrêté au mois de juillet par la brigade de recherches de la gendarmerie de Touba, à la suite d’une plainte du député Cheikh Thioro Mbacké.

Il lui était reproché des faits de diffamation, d’injures publiques et de dénonciation calomnieuse. Déféré devant le tribunal de grande instance de Diourbel, l’activiste républicain avait été placé sous mandat de dépôt avant de bénéficier d’une liberté provisoire, après le premier renvoi de son procès.