Tribunal de Dakar: Le verdict est tombé pour Dame Amar et…

Ce mercredi 10 septembre 2025, le tribunal a rendu son verdict dans l’affaire impliquant l’homme d’affaires Dame Amar et trois coprévenus, interpellés dans son appartement de Dakar-Plateau par la Brigade régionale des stupéfiants. Lors de l’opération menée à la suite d’une enquête de l’OCRTIS, de la drogue avait été découverte, et Dame Amar aurait tenté de soudoyer les policiers avec la somme de 2 millions de FCFA.

À l’audience, les mis en cause ont nié les faits. Le procureur avait requis deux ans de prison, dont six mois ferme, ainsi qu’une amende de 6 millions FCFA contre Dame Amar, tout en sollicitant la relaxe des autres.

Finalement, le tribunal a relaxé Meissa Ngom Ndiaye, Maalani Ghita et Serigne Saliou Fall. Quant à Dame Amar, les charges ont été requalifiées en détention et usage de drogue à des fins personnelles. Reconnu coupable également de corruption, il a été condamné à un mois de prison ferme, assorti d’une amende de 150 000 FCFA. La juridiction a ordonné la restitution des 2 millions FCFA et des véhicules saisis.