Tribunal de Dakar: La très bonne nouvelle est tombée pour Karim Xurum Xax

Abdou Karim Guéye alias Karim Xrum Xax a été jugé ce 15 janvier 2026 devant le tribunal d’Instance de Dakar pour participation à une manifestation non autorisée. L’activiste a été arrêté, le 12 janvier dernier, à la place de l’Indépendance lors d’une manifestation de personnes à mobilité réduite.

Au milieu de ces invalides, soutiennent, l’activiste Abdou Karim Guéye tenait un point de presse pour décrier l’arrestation de deux mendiants qui ont été récemment libérés par les services de la police. Karim Xurum Xax sera arrêté avec 14 mendiants qui ont été finalement libérés.

Placé en garde à vue, l’activiste a refusé de répondre aux questions des policiers enquêteurs. « Je n’ai rien à dire », lance-t-il avant de refuser de signer le procès-verbal.

Dans mendiants ont été entendus dans le cadre de l’enquête. Modou Faye et Astou Sow ont déclaré que la manifestation a été initiée par l’activiste Abou Karim Guéye.

A la barre, Karim Xurum Xax a contesté le délit qui lui est reproché.

« J’ai venu au police centrale pour apporter un assistance morale à des mendiants qui ont été arrêté par la police centrale . Mais, elles ont libérées à mon arrivée. Il étaient au nomade 14. Dans le groupe il y’avait des femmes handicapées, détenant des bébés. C’est ainsi que je les ai accompagné. Arrivée à hauteur du central commerce l’agent de police nous a demandé de se placer. Tranquillement on s’est rendu au niveau du jardin public à la place de l’indépendance. Je les conseillais pour s’organiser à tenir une manifestation encadrée pour dénoncer leur arrestation récurrente », explique-t-il. Karim de poursuivre : « Dans la foulée, un journaliste qui était de passage m’a demandé sur les raisons de ma présence sur les lieux. Je lui ai répondu, soutenant que j’étais venu assister les mendiants arrêtés. C’est ainsi que les éléments de la police m’ont interpellait », affirme l’activiste.

Concernant à son refus de ne pas reprendre à l’interpellation des enquêteurs, Karim soutient qu’il ne voulait pas que ses propos soit déformé.

« Je suis un activiste. J’ai mes principes que je défend. Pour moi placé en garde à vue des femmes à mobilité réduite n’est pas inhumain. J’étais venu les apporter un soutien morale à des personnes vulnérables et les offrir de la nourriture. Je n’étais pas venu pour manifester », a conclut le prévenu.

Dans ses observations le procureur de la République estime que le délit de participation à une manifestation non autorisée. Citant l’article 87 du code pénal, le parquet a requis une peine de 2 ans dont 2 mois ferme avec une amende 200 000 FCFA.

La défense constituée de Mes El Hadji Diouf, El Hadji Amadou Sall, Aboubacry Deh, Sayba Danfakha Aboubacary Barro a plaidé la relaxe pure et simple. Les avocats ont jugé excessif le réquisitoire du procureur de la République. Alors qu’il y’a pas d’infraction dans ce dossier.

En rendant son jugement, le Tribunal a relaxé Abdou Karim Guéye.