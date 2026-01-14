Tribunal Dakar: Le procès Cheikh Dieng contre Vicas SARL et Delta SA renvoyé au…

L’ancien directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Cheikh Dieng, a comparu ce 14 janvier 2026 devant le tribunal correctionnel de Dakar pour diffamation, calomnie et injures publiques au préjudice des sociétés Delta SA et Vicas SARL.

À la demande de la défense, qui a signalé de nouvelles constitutions, dont celle de Maitre El Hadj Diouf aux côtés de Maitres Baba Diop et Takha Cissé, le procès a été renvoyé au 25 mars 2026.

Vicas SARL est représentée par Maitre El Hadj Dièye et Delta SA par Maitre Christian Faye.

Selon la citation directe servie par Maître Aloyse Ndong, huissier de justice, les faits remontent à une déclaration de presse tenue le 26 septembre 2024 à la maison de la Femme de Djeddah Thiaroye Kao. Cheikh Dieng y avait accusé Vicas SARL et Delta SA d’avoir bénéficié de marchés publics attribués par entente directe, à la suite d’une intervention présumée du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

Dans ses propos relayés par la presse, l’ex-DG de l’ONAS a affirmé que des marchés initialement attribués à Tawfeekh Taysir et Delgas avaient été annulés au profit de Vicas et Delta, en dehors des procédures régulières. Il a également soutenu l’existence d’un rapport datant de 2021 concluant à la défaillance de ces entreprises, allant jusqu’à déclarer que le ministre « marcherait à leurs ordres ».

Des accusations jugées calomnieuses et infondées par les sociétés plaignantes, qui estiment que ces déclarations portent gravement atteinte à leur honorabilité, à leur réputation et à leur statut dans le cadre de la délégation de service public.

Malgré une sommation interpellative adressée les 3 et 4 septembre 2024, Cheikh Dieng n’aurait apporté aucune réponse, selon les requérantes.

Vicas SARL réclame la somme de 200 millions F CFA à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis.