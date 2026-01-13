Tribunal Dakar: L’affaire Baye Modou Fall dit Boye Djiné renvoyé au…

La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar a renvoyé au 13 février 2026 le procès de Baye Modou Fall alias Boy Djiné, placé sous mandat de dépôt depuis décembre 2023. Selon nos informations, ce report est dû à une absence d’avocats pour la défense des co-accusés de Boy Djiné.

Pour rappel, il est poursuivi pour “association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence, usage d’arme et de véhicule”.