Transparence dans le secteur extractif : ce que révèle le rapport ITIE Sénégal 2024

Le Comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) a publié son rapport semestriel portant sur le premier semestre de l’année 2024. Ce document met en lumière les performances économiques, les flux financiers et les enjeux de gouvernance dans le secteur extractif sénégalais.

Une hausse des revenus extractifs malgré des défis structurels

Le rapport révèle que les revenus générés par le secteur extractif s’élèvent à 185,38 milliards de FCFA, marquant une hausse de 7 % par rapport à la même période en 2023. Les contributions fiscales et parafiscales proviennent principalement des sociétés minières, pétrolières et gazières, avec des entreprises comme Sabodala Gold Operations, Petrosen et Woodside Energy en tête de file .

Transparence budgétaire et contrôle citoyen

L’ITIE Sénégal souligne l’importance d’un accès public à l’information. Le rapport fournit des données désagrégées sur les paiements effectués par chaque entreprise, les affectations budgétaires correspondantes et les bénéficiaires effectifs. Cela contribue à renforcer la redevabilité des institutions publiques et privées dans un esprit de bonne gouvernance .

Recommandations pour une meilleure gouvernance

Le rapport formule plusieurs recommandations, dont l’amélioration de la traçabilité des flux financiers, la mise à jour régulière du cadastre minier et la publication systématique des contrats extractifs. Il encourage également l’État à renforcer le suivi des projets pétroliers et gaziers en cours, notamment le projet GTA et Sangomar, en vue d’anticiper les impacts économiques et environnementaux .

Un modèle de transparence en Afrique de l’Ouest ?

Le Sénégal reste l’un des rares pays de la région à produire régulièrement des rapports ITIE accessibles au public, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des enjeux extractifs. Toutefois, le rapport insiste sur la nécessité d’une appropriation plus forte par les citoyens et les collectivités locales, particulièrement celles impactées par les activités minières.