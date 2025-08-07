Transactions suspectes : la DIC perquisitionne les sociétés liées à Farba Ngom et Tahirou Sarr

L’enquête sur les transactions douteuses de plus de 125 milliards de francs CFA révélées par la CENTIF prend une tournure pour le moins étrange. Sur instruction du juge du premier cabinet du Pool judiciaire financier, la Division des investigations criminelles (DIC) a lancé une série de perquisitions visant les sièges de plusieurs sociétés attribuées à Farba Ngom, Tahirou Sarr et d’autres personnes citées dans cette nébuleuse financière.

Mais ce que les policiers ont découvert est digne d’un scénario à suspense : adresses fictives, sociétés introuvables, et même… la présence de l’ambassade des États-Unis à la place d’un prétendu siège social.

Selon Libération, les enquêteurs ont d’abord investi les locaux de SOFICO et du Groupe immobilier suisse, appartenant officiellement à Tahirou Sarr. Puis, direction les sièges supposés de SCP Haba et SCP Doworou, attribués à Farba Ngom. À la surprise générale, le bâtiment abritait en réalité des employés de l’ambassade américaine.

Les choses se compliquent davantage à Derklé, où l’adresse de Kantong Investment Sasu, société de Ismaïla Ngom, frère de Farba, n’existait tout simplement pas. Même constat rue Félix Éboué : le siège social de Méga Plus Suarl, autre entité citée dans le rapport, ne correspondait pas aux données fournies lors de sa création.

Un parfum de mystification flotte sur cette affaire. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations, mais une chose est sûre : les 125 milliards n’ont pas encore livré tous leurs secrets.