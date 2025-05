Transactions douteuses : Les deux autres enfants de Macky Sall cités dans l’enquête de la DIC

Ce qui n’était jusque-là qu’une affaire impliquant Amadou Sall, fils aîné de l’ancien président Macky Sall, prend une tournure plus large. Selon Wal Fadjri Quotidien, qui révèle l’information dans son édition de ce jeudi, Mohamed Ibrahima Sall et Khatum Derwiche Sall, frère et sœur d’Amadou, sont désormais également cités dans l’enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC), sur la base du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).

D’après le journal, les trois enfants de l’ancien chef de l’État sont propriétaires de SF-Farms SAS, une société sénégalaise d’élevage créée en 2020. Cette entité, selon les enquêteurs, entretiendrait des relations financières jugées « étroites et suspectes » avec Farba Ngom, ancien député et proche de Macky Sall, actuellement placé sous mandat de dépôt depuis février pour blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs.

Le nom de SF-Farms SAS s’ajoute ainsi à une liste d’autres structures mentionnées dans l’enquête, comme la SCI Newport, SCP ASA Vinvest – une société ivoirienne qui partage l’adresse de Woodrose-Investment –, et Sénégal Transport Service SARL, toutes suspectées de faire partie d’un réseau de sociétés-écrans ou de structures de transit de fonds.

Toujours selon Wal Fadjri, Amadou Sall a été convoqué ce mercredi 7 mai par le Pool judiciaire financier (PJF). Il n’a toutefois pas répondu à la convocation. Un réquisitoire introductif du parquet a été transmis, réclamant son inculpation ainsi que son placement sous mandat de dépôt.

Quant à Mohamed Ibrahima Sall et Khatum Derwiche Sall, aucune mesure coercitive n’est, pour l’instant, engagée à leur encontre. Toutefois, leur implication dans la société SF-Farms les place désormais au centre de l’attention des enquêteurs.

Installé au Maroc depuis la fin de son mandat en avril 2024, Macky Sall réside à Rabat avec son épouse Marième Faye et leurs enfants, loin des remous judiciaires qui agitent l’après-pouvoir.