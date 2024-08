Tragédie à Sicap Mbao : Une fillette de 4 ans tuée par un cheval en furie

La course effrénée d’un cheval en furie et à la bride lâchée a causé la mort tragique d’une fillette de 4 ans, répondant au nom de N. F. S. Samedi dernier, aux alentours de 14h, l’animal a sauvagement heurté et malmené la petite fille à coups de sabot sur le corps et la tête.

“Les Échos” raconte le film du drame. A. Diallo, le charretier, transportait des barils et autres fûts remplis d’eau à vendre à bord de sa charrette. Arrivé devant une maison dans le quartier, il a immobilisé la calèche et a commencé à décharger les récipients d’eau pour les acheminer à l’intérieur, laissant l’animal seul à la devanture de la concession. Pendant qu’il s’affairait autour des barils, le cheval s’est subitement cabré et a commencé à pousser des hennissements, avant de s’échapper et de se lancer dans une folle course à travers les rues.

Les habitants du quartier ont tenté de fuir devant l’animal déchaîné. Malheureusement, la petite N. F. S., qui traînait nonchalamment dans la rue, s’est retrouvée sur la trajectoire du cheval. L’animal l’a percutée violemment, lui infligeant des coups de sabot sur la tête et d’autres parties du corps, avant de lui marcher dessus.

Les voisins, horrifiés, ont assisté à la scène en criant au secours. Certains ont accouru pour tenter de venir en aide à la fillette, qui gisait inerte et ensanglantée au sol. D’autres ont pris en chasse le cheval et ont réussi à le rattraper, ramenant la bête sur les lieux. Une foule en colère s’est rassemblée, criant à la vindicte populaire contre le charretier.

Craignant pour sa vie, A. Diallo a interrompu ses activités et a pris la fuite. Alertés, les policiers du poste de Sicap Mbao sont arrivés rapidement sur place pour constater le drame. Ils ont obtenu l’identité du cocher auprès des occupants de la maison où il transportait les fûts d’eau et ont réussi à l’appréhender. Le jeune homme, A. Diallo, a été menotté et conduit au poste de police.

Le cheval et la charrette ont été immobilisés en tant que pièces à conviction pour les besoins de l’enquête. A. Diallo devrait être présenté ce lundi devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine, où il sera poursuivi pour “homicide involontaire sur une fille de 4 ans”.