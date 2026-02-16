Trafic de migrants et faux documents : Youssou “Bongo” de Pastef arrêté

Youssoupha Mbaye alias «Youssou Bongo» a été arrêté et déféré devant le procureur du Pôle judiciaire financier (PJF) pour une affaire de trafic de migrants. Le mis en cause est l’auteur de «Sonko moy Diomaye…», la chanson de campagne de Diomaye Faye pour la présidentielle de 2024 qu’il a remportée. L’Observateur, qui donne l’information, rapporte que le mis en cause est poursuivi pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie aérienne, faux et usage de faux portant sur un titre de séjour belge et escroquerie.

Le “Patriote” de Louga, Youssou Bongo est tombé dans la foulée de l’arrestation d’un certain M. Diop. Le quotidien du Groupe futurs médias renseigne que ce carreleur a été coincé à Rosso, près de la frontière sénégalo-mauritanienne, en possession d’un titre de séjour belge remis par un certain M. Aïdara. Il tentait de regagner le Sénégal après un voyage avorté en Espagne, souffle le journal.

Diop voulait retourner en terre espagnole. C’est ainsi qu’il lui a été promis un dossier de visa en béton contre 4 millions de francs CFA, à payer une fois le voyage accompli. En vérifiant les documents du mis en cause, embraye la même source, les éléments de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) découvrent que M. Diop s’est présenté en membre du groupe musical de Youssou Bongo.

«Les enquêteurs mettent d’ailleurs la main sur les affiches du concert qui devait servir de couverture, rapporte L’Observateur. On y voit les visages des ‘faux musiciens’ intégrés frauduleusement.»

Ce n’est pas tout. «Le dossier saisi révèle aussi de faux relevés bancaires avec l’en-tête de la Banque islamique du Sénégal (BIS) avec un solde mirifique de plus de 24 millions de francs CFA», révèle le journal.

Interpellé sur ce projet, Youssou Bongo jure avoir été floué par M. Aïdara. Ce dernier, affirme-t-il face aux enquêteurs, l’aurait embarqué dans un projet de concert de bienfaisance en Espagne, en hommage aux victimes des récentes inondations survenues dans ce pays.

D’après son récit, il devait se produire avec sept musiciens. C’est à la dernière minute, dit-il, que Aïdara lui aurait imposé d’intégrer dans son orchestre M. Diop, arrêté à Rosso, M. Fall et S. S. Thiam, présentés en «invités spéciaux». «J’ai été trompé», a-t-il pointé.

En plus de M. Diop et Youssou Bongo, renseigne L’Observateur, A. A. Bâ, responsable d’une agence de voyage, a été arrêté. Il est passé à table, admettant avoir confectionné les relevés bancaires frauduleux et intégré les «intrus» dans les affiches.

«Plus troublant encore, martèle le journal, Bâ révèle qu’un certain C. Ndiaye servait régulièrement de coursier pour récupérer les dossiers des ‘clients’ de ce réseau.»

Le trio a été déféré au parquet du PJF. M. Aïdara, l’organisateur du voyage, son frère, A. Aïdara, et le coursier, C. Ndiaye, sont recherchés, conclut le journal du Groupe futurs médias.