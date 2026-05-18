Trafic de drogue à la frontière : Un Sénégalais arrêté avec du haschich à Kerr Jatta

Un ressortissant sénégalais de 26 ans, originaire de Kaolack, a été intercepté par les forces de sécurité au point de contrôle frontalier de Kerr Jatta. Le suspect, identifié sous le nom de Cheikh Diong, alias « John », a été trouvé en possession de résine de cannabis soigneusement dissimulée.

La vigilance des agents en poste à la frontière a permis de déjouer une nouvelle tentative de passage de produits stupéfiants. Ce dimanche 17 mai 2026, aux environs de 10h00 GMT, les contrôleurs du poste de Kerr Jatta ont procédé à l’arrestation du jeune homme lors d’une fouille de routine sur les passagers en transit.

Une dissimulation méthodique

Lors de l’inspection de ses bagages, les forces de l’ordre ont découvert deux blocs compacts de résine de cannabis présumée (haschich). Pour tromper la vigilance des éléments de contrôle, le convoyeur avait enveloppé la drogue dans un sac plastique jaune, lui-même recouvert d’un pantalon et caché au fond de son sac de voyage.

Enquête en cours

Le suspect a été immédiatement placé en garde à vue. Les substances saisies ont été mises sous scellés pour être soumises à des analyses de laboratoire afin de confirmer la nature exacte du produit.

L’enquête, actuellement en cours, s’attache à déterminer la provenance exacte de cette drogue de contrebande et à identifier d’éventuels complices au sein de ce réseau de trafic transfrontalier entre le Sénégal et les pays voisins.