Touba : Un père de famille se donne la mort par balle après…

Le premier jour de l’an 2026 a été marqué par un drame à Touba. Un père de famille a mis fin à ses jours en se tirant une balle, selon des informations reprises chez Seneweb.

La détonation du coup de feu a alerté le voisinage. Informés, les éléments du commissariat d’arrondissement de Ndamatou se sont rendus sur les lieux pour les constatations d’usage. Le corps sans vie a ensuite été déposé à la morgue de l’hôpital en vue d’une autopsie.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.