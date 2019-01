À une semaine du démarrage de la campagne électorale pour l’élection présidentielle, le khalife général des mourides a fait un sermon à l’endroit des journalistes, les invitant à se prémunir de précautions pour ne relater que la vérité, et seule la vérité. Serigne Mountakha Mbacké recevait ce dimanche les correspondants de la région de Diourbel venus lui faire acte d’allégeance.

«Vous méritez tout ce que vous pouvez avoir en gagnant votre vie à la sueur de votre front. D’aucun peuvent vous décrier, à tort ou à raison, soir. Vous devez savoir que les gens ne sont pas les mêmes. Les habitudes et les façons de penser ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Le journaliste doué de bon sens, de bonne foi, de raison, ce journaliste-là fera attention à ce qu’il publie». C’est en ces termes que le khalife des mourides s’est adressé aux correspondants régionaux de Diourbel venus lui rendre visite. Ce dimanche.

À El Hadj Abdoulaye Bamba Sall et ses confrères, accompagnés par les doyens Mame Less Camara, Ibrahima Bakhoum et Mame Ngor Ngom, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dira : «le plus important c’est que vous essayiez par tous les moyens à ne relater que la vérité. Vous avez tous la capacité de distinguer la vérité du mensonge. C’est pourquoi vous devez de faire en sorte que la vérité prédomine dans tout ce que vous publiez».

Le patriarche mouride d’ajouter «faîtes tout votre possible pour éviter le mensonge sous toutes ses formes. Vous et moi sommes tous égaux devant Le Tout-Puissant, nous sommes tous ses sujets c’est pourquoi nous devons de suivre ses indications en évitant ses interdits et en nous conformant à ses directives. Tout un chacun recevra ce que Dieu lui a déjà attribué, et peu importe là où il se trouve. C’est pourquoi nous devons tous avoir foi en Dieu».