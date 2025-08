Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu ce samedi 02 Aout 2025 à Touba, capitale du Mouridisme pour procéder à l’inauguration de nouvelles infrastructures hydrauliques destinées à renforcer l’approvisionnement en eau potable de la cité religieuse.

Accompagné du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, et de plusieurs responsables techniques, dont Serigne Mbacké Dieng, directeur général de l’Office des Forages Ruraux (OFOR), le chef du gouvernement a notamment visité le tout nouveau forage de Darou Marnane.

D’une capacité de production de 250 mètres cubes par heure, cette installation vient répondre aux besoins croissants des habitants et des pèlerins, particulièrement à l’approche du Magal.

Le Grand Magal de Touba, qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du Mouridisme, constitue l’un des plus grands rassemblements religieux du pays.

Chaque année, il attire plus de cinq millions de fidèles venus du Sénégal et de la diaspora, exerçant une forte pression sur les infrastructures d’accueil et d’adduction d’eau.

Par ce geste, le gouvernement entend réaffirmer son engagement à améliorer durablement l’accès à l’eau potable et à garantir de meilleures conditions d’hygiène et de santé publique lors de cet événement de portée internationale.