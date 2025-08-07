Touba : un jeune homme se noie dans le bassin de Ngélemou

Un jeune homme de 25 ans, Bathie Diop, originaire de Touba, s’est noyé ce mercredi vers 18 heures dans le bassin de rétention de Ngélemou, à Ndamatou. Souffrant de troubles mentaux, la victime aurait accidentellement chuté dans un bassin récemment inauguré, mais déjà saturé.

C’est le deuxième cas de noyade en moins de deux semaines sur ce site. En raison de la profondeur et du manque de moyens, les sapeurs-pompiers ont dû faire appel à une équipe de plongeurs spécialisés. Ce drame relance les inquiétudes sur la sécurité des ouvrages hydrauliques en milieu urbain.