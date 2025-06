Touba: perturbations dans le trafic les véhicules Mbacké-Touba à l’arrêt

Le trafic entre Mbacké et Touba a été perturbé ce matin pendant plusieurs heures. Les conducteurs des voitures communément appelées Mbacké-Touba étaient immobilisés. Ils réclament plus de transparence dans la gestion de leur regroupement.

Cherté des cartes d’adhésion au regroupement, clarté dans l’utilisation des ressources, parmi d’autres problèmes, sont les préoccupations soulevées par les conducteurs de Mbacké-Touba. Par conséquent, ils ont stationné leurs véhicules devant la sous-préfecture de Ndame ce matin afin de demander des réponses.

Bada Ngom, leur porte-parole du jour, a immédiatement clarifié qu’ils n’ont aucun souci avec les clients ni avec les autorités municipales ou territoriales. En revanche, ils s’opposent à la démarche du président de regroupement des véhicules Mbacké-Touba. Selon lui, une assemblée ordinaire devait avoir lieu tous les six mois pour discuter des enjeux liés au regroupement. Cela ne s’est pas produit.

En outre, M. Ngom a indiqué que la plupart des conducteurs ne font pas partie du regroupement. En effet, les cartes d’adhésion sont proposées à 50. 000 francs cfa. Ce montant n’est pas acceptable, selon lui. Il estime qu’il est impensable de débourser une telle somme sans avoir connaissance du patrimoine de l’association.

En outre, Bada Ngom a mentionné que grâce aux bons de traverser, les véhicules Mbacké-Touba apportent plus de 100 millions de francs CFA par an au groupement, en plus de ce qu’ils donnent aux municipalités de Touba et de Mbacké. Raison pour laquelle, ils demandent des améliorations dans leurs conditions de travail, en soulignant que les aides pour la fête de Tabaski ont été réduites à seulement 20 000 francs CFA cette année.

Fallou Sène, le responsable de la communication du regroupement des Mbacké-Touba, a rejeté toutes les allégations des conducteurs. D’après ses dires, les bons de traverser sont nécessaires pour les Mbacké-Touba, car ces ressources servent à soutenir des situations sociales au sein du collectif. Il mentionne notamment les mariages, les baptêmes, l’aide aux anciens chauffeurs, ainsi que le soutien pour la fête de Tabaski, parmi d’autres.