Touba : Le cadeau à 900 millions de FCFA de Serigne Mountakha Mbacké à l’Etat du Sénégal

« Les stocks disponibles dépassent ceux de l’année dernière, et les prix affichent une tendance baissière », a constaté le Dr Serigne Guèye Diop sur le terrain. Les commerçants, par la voix du délégué de marché Seyni Dieng, ont salué cette visite ministérielle. Ils se sont engagés à respecter les prix homologués et à collaborer avec les volontaires de la consommation, présents sur les lieux.

Des brigades mixtes des services du Commerce et de l’Hygiène mèneront des opérations de contrôle sur le terrain afin de retirer du circuit les produits impropres à la consommation. Le Dr Serigne Guèye Diop s’est dit rassuré par l’attitude responsable des différents acteurs et a annoncé un vaste programme de construction de magasins de stockage à travers le Sénégal, dans le but de réduire les pertes post récolte. Par la suite, le Dr Serigne Guèye Diop s’est rendu au domicile du Khalife général des Mourides. Serigne Mountakha Mbacké l’y a accueilli comme un fils, un membre de sa famille.

Le ministre a réaffirmé les ambitions du gouvernement pour Touba, notamment à travers le projet de la Zone industrielle de Typ, pour laquelle le Khalife a octroyé à l’État un terrain de 200 hectares destiné à l’implantation de diverses unités industrielles (automobile, textile, pharmaceutique, etc.). La valeur de ce terrain, située dans la région de Touba-Toul, peut être estimée entre 900 et 960 millions de FCFA, selon les prix observés pour des superficies similaires dans cette zone. Ce projet est en parfaite adéquation avec les enseignements dispensés à l’Université de Touba, et permettra de créer de nombreux emplois pour les jeunes et les disciples mourides. Le Khalife général des Mourides, visiblement convaincu par la pertinence du projet, a formulé de ferventes prières pour le ministre, sa délégation, ainsi que pour la réussite de l’ensemble des projets que l’État entend réaliser dans la Ville de Serigne Touba Khadimou Rassoul.