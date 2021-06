En effet, N. Guèye n’était pas inscrite au fichier sanitaire et social, d’après ses aveux. Selon la dame mariée, c’est la cheffe du réseau, Y. Sall, qui l’a initiée à la prostitution. Au cours de l’interrogatoire des éléments du poste de Gouye Mbinde, N. Guèye a également cité deux autres membres de la bande qui ont été arrêtés ainsi que leur cheffe.

Les quatre femmes ont été placées en garde à vue pour proxénétisme et non-inscription au fichier sanitaire. Pressées de questions, ces dernières dévoilent les profils de leurs clients. Ainsi, les policiers ont effectué une descente au niveau de l’appartement servant lieu de rencontres avec leurs clients où ils ont découvert des préservatifs déjà utilisés, des préservatifs non encore utilisés, des mouchoirs usagés et d’autres non-usagés.