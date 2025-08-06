Tivaouane-Peulh : un homme d’affaires tente de corrompre un commandant avec 400 000 F CFA

Ce qui n’était au départ qu’une affaire d’escroquerie foncière parmi tant d’autres a pris un tournant spectaculaire à Tivaouane-Peulh. Alors que la brigade de recherches de Keur Massar démantelait un réseau accusé d’avoir extorqué 7,4 millions F CFA à une commerçante sous couvert de vente immobilière, l’un des cerveaux du groupe a osé tenter de corrompre le commandant en poste. 400 000 F CFA en liquide, posés sur le bureau du chef d’unité, pour “enterrer l’affaire”. Résultat : menottes aux poignets et placement en garde à vue immédiat.

La victime de l’escroquerie, la commerçante P. Diouf, souhaitait acquérir une parcelle d’habitation pour sa fille. Elle s’est confiée au courtier Mohamed, qui l’a mise en rapport avec les nommés M. Ba, G. Diakhaté, A. B. Ndiaye et Seydina, qui prétendent être les propriétaires d’une parcelle de 150 m² à vendre.

Après une visite sur site, ils ont conduit la victime dans leur prétendue agence immobilière à Tivaouane Peulh, où ils lui ont présenté une fausse délibération. Convaincue de traiter avec des personnes crédibles, la dame P. Diouf leur a versé contre décharge la somme de 7,4 millions F CFA.

Mais quelques mois plus tard, voulant entamer des travaux sur la parcelle, la commerçante s’est heurtée au refus d’un individu qui s’est révélé être le propriétaire légitime du terrain. Dans l’incapacité de défendre leurs intérêts sur la parcelle, les escrocs ont coupé tout contact avec P. Diouf, lorsqu’elle leur a exigé la restitution de son argent. En désespoir de cause, elle a fini par porter plainte.

Le démantèlement du réseau

Interrogé, M. Ba a coopéré avec les enquêteurs, en dénonçant ses complices G. Diakhaté, A. Ndiaye et Seydina. Il a également confessé la fausseté de la délibération, soutenant qu’elle avait été confectionnée par O. Diop et A. Fall.

L’enquête a permis d’identifier le modus operandi du groupe : cibler des terrains nus qu’ils clôturent nuitamment avant leur mise en vente frauduleuse. Après l’arrestation de M. Ba, la poursuite des investigations a permis l’interpellation du chauffeur A. B. Ndiaye, de l’agent municipal de Tivaouane-Peulh E. E. Ba, qui rassurait les clients sur l’authenticité des délibérations moyennant 250 000 F CFA.

Tentative de corruption audacieuse

L’affaire a pris une tournure spectaculaire, le dimanche 3 août 2025 à 12 h. Le sieur G. Diakhaté, chef de la mafia, s’est présenté spontanément à la BR de Keur Massar, ayant eu écho de l’arrestation de ses acolytes. Demandant à voir l’enquêteur chargé du dossier, il a été conduit au bureau du commandant. Au cours de l’entretien, il a d’abord nié son implication, affirmant que son ami l’avait faussement accusé.

Tentant de se lier d’amitié avec le nouveau chef de service de la BR et révélant ses relations avec certaines autorités, G. Diakhaté lui a proposé 400 000 F CFA pour enterrer l’affaire. Il a même sorti l’argent de sa poche et l’a posé sur le bureau; selon des sources de Seneweb.

Le nouveau commandant a immédiatement ordonné l’arrestation de G. Diakhaté pour tentative de corruption. Ce dernier a plaidé la clémence, en avouant que c’était “une erreur de sa part”.

Au total , quatre interpellés ont été placés en garde à vue pour diverses charges. Mais A. Fall et O. Diop, qui étaient chargés d’établir les fausses délibérations sont toujours en cavale.

Cette affaire illustre la détermination des nouvelles autorités judiciaires à lutter contre la corruption et l’escroquerie foncière qui gangrènent le secteur immobilier sénégalais.

