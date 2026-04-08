Tirage CAN U17 2026: le Sénégal avec l’Algérie, le Ghana et l’Af Sud dans le groupe D

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations U17 Maroc 2026 a livré son verdict, et le Sénégal figure dans le groupe D aux côtés de l’Afrique du Sud, du Ghana et de l’Algérie. La compétition se déroulera du 13 mai au 2 juin au Maroc.

Le Sénégal hérite d’un groupe particulièrement compétitif. Les Lionceaux de Pape Ibrahima Faye, champions d’Afrique en 2023, affronteront l’Afrique du Sud, une équipe qui a souvent participé aux phases finales et dont la régularité en compétitions jeunes est notable. Ils se mesureront également au Ghana, nation historique du niveau U17 avec deux titres continentaux à son actif (1995 et 1999), réputée pour la qualité de sa formation. L’Algérie, présente régulièrement dans les phases finales, viendra compléter ce groupe D.

Le Maroc, pays hôte et champion en titre, figure dans le groupe A avec la Tunisie, l’Égypte et l’Éthiopie. Le groupe B opposera la Côte d’Ivoire au Cameroun, à l’Ouganda et à la République démocratique du Congo. Dans le groupe C, le Mali, finaliste de la dernière édition, retrouvera l’Angola, la Tanzanie et le Mozambique.

Cette CAN U17 sert également de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde U17 2026. Les huit équipes qui atteindront les quarts de finale se qualifieront directement pour le Mondial. Les équipes éliminées en phase de groupes auront une dernière chance à travers des barrages pour compléter les deux places restantes.