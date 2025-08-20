TICAD9 : Le Japon soutient la Casamance

Au Japon, où il effectue une visite officielle à l’occasion de la TICAD9, le président Diomaye s’est entretenu en marge de la conférence avec le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba.

Au cours de cet échange, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations bilatérales entre leurs pays. Ils ont notamment abordé des sujets stratégiques tels que la formation professionnelle, l’investissement, le soutien au développement de la Casamance et la participation du Japon aux prochains Jeux olympiques de la Jeunesse.

Par ailleurs, le président Diomaye et le Premier ministre Ishiba ont exprimé une convergence de vues sur la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU, témoignant de leur engagement commun pour une coopération internationale renforcée et une meilleure représentation des pays en développement au sein des instances mondiales.