Sa Thiès vs Modou Lô: du très lourd préparé par Baye Ndiaye

Le patron d’Albourakh Productions, Baye Ndiaye, a dévoilé le programme du gala qu’il organise le 5 avril prochain à l’Arène nationale. En prélude au combat royal, Modou Lô-Sa Thiès, clou de la journée, le promoteur propose douze affiches dont quatre à la saveur africaine. En effet, rapporte Record, des lutteurs sénégalais, venus de Mbour, Joal, Bargny et Ziguinchor, affronteront des champions en provenance du Niger, de la Gambie et de la Côte d’Ivoire (voir le programme ci-dessous). L’événement sera diffusé par Canal Plus et il sera retransmis dans 48 pays africains.

LE PROGRAMME DU 5-AVRIL

Arène nationale

Combat royal

Modou Lô (Rock Energie)-Sa Thiès (Balla Gaye)

Combat spécial

Doudou Sané (Tay Shinger)-Pape Mbaye (Mor Fadam)

Combats préliminaires

Alboury (Sa Ndiambour)-Pape Thiam

Gakou 2 (Balla Gaye)-Kaw Gourdin (Dalifort Mbollo)

Khérou Ngor (Olympique de Ngor)-Vite Fait (Serigne Ndiaye)

Fils de Sadio (Tay Shinger)-Keweul (Baol)

Briguel (Olympique de Ngor)-Sa Bokal (Tay Shinger)

Fils de Mbaye Guèye (Tefess Gui)-Mbaye Diop Safara (Walo)

Fils de Doudou Yaye Katy (Papa Kane)-Mama Lamine Jr (Lansar)

Boy Ka (Kheweul Gui)-Modou Anta 2 (Balla Gaye)

Combats préliminaires (lutte sans frappe)

Paul Menthe (Mbour)-Issaka Issaka (Niger)

El Hadji Ndiaye (Joal)-Abdourahmane Zakirou (Niger)

Siny Sembène (Bargny)-Muhammed Thiang (Gambie)

Elisabeth Manga (Ziguinchor)-Bakayoko Celine (Côte d’Ivoire)