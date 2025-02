Thiès : Transformer les eaux usées en or vert pour une agriculture durable

Dans la commune de Thiès, les eaux usées, longtemps considérées comme un problème environnemental, révèlent aujourd’hui leur potentiel en tant que ressource précieuse pour l’horticulture. Face au déficit pluviométrique accentué par le changement climatique, des solutions innovantes émergent pour optimiser l’utilisation des ressources hydriques non conventionnelles.

Ainsi, dans les faubourgs de Thiès, plusieurs stations de traitement des eaux usées ont été mises en place par les autorités, notamment à Keur Saïb Ndoye. À proximité de cette infrastructure, plus d’une centaine de maraîchers ont su tirer parti de cette ressource durable. En irriguant leurs cultures avec les eaux traitées, ils réduisent leur dépendance aux engrais chimiques et favorisent une agriculture plus respectueuse de l’environnement.

Ce modèle de valorisation des eaux usées représente une avancée majeure en matière de gestion durable des ressources hydriques. Il illustre parfaitement l’adaptabilité des agriculteurs locaux face aux défis climatiques, tout en contribuant à la préservation des sols et à la sécurité alimentaire.