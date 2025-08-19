Thiès : Un trafiquant de crack interpellé avec 35 grammes de drogue et 200 000 FCFA

Les éléments du Commissariat central de Thiès ont mis hors d’état de nuire un présumé trafiquant de drogue dans la soirée du samedi 16 août. L’individu a été appréhendé en flagrant délit de détention et de transport de crack, mettant ainsi en échec un réseau actif entre Mbour et Thiès.

L’opération, aussi rapide que précise, est le fruit d’un renseignement opérationnel fiable ayant alerté les services de police sur l’existence d’un trafic de stupéfiants entre les deux villes. Après une phase cruciale de vérification et de recoupements, les enquêteurs ont identifié le modus operandi du suspect : il opérait au volant de sa Peugeot 308, surnommée “War Gaindé”, et avait pour point de chute habituel les alentours du stade Lat Dior.

Forte de ces informations, une équipe de surveillance discrète a été déployée sur zone dès 16 heures. Leurs patience et vigilance ont été rapidement récompensées. Quelques minutes à peine après leur installation, le véhicule parfaitement décrit est arrivé sur les lieux. Après une brève filature pour confirmer ses agissements, les agents ont donné l’assaut au moment jugé opportun, encerclant le véhicule et maîtrisant son occupant sans violence.

La fouille immédiate a été sans appel. Dans la sacoche du suspect, les policiers ont découvert un sachet plastique contenant sept pierres de crack, d’un poids total de 35 grammes, ainsi qu’une importante somme d’argent liquide s’élevant à 200 000 francs CFA, présumée être le fruit de la vente de la drogue.

Conduit au Commissariat central, le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête avant d’être présenté au Parquet. Dans le même temps, des mesures de sécurisation ont été prises : son véhicule, l’argent saisi et la drogue ont été mis sous scellés et mis à la disposition du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Thiès.

Cette arrestation témoigne de l’efficacité de la police judiciaire dans sa lutte sans relâche contre le trafic de stupéfiants, un fléau qui mine la société. Le suspect encourt de lourdes peines prévues par la loi sénégalaise en vigueur contre le trafic de drogues.