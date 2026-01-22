Thierry Henry : « Les arbitres n’ont pas été à la hauteur sur cette CAN »

La finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc restera comme l’un des matchs les plus controversés de l’histoire récente de la compétition. Plus que le score ou le scénario sportif, la rencontre a été marquée par une séquence inédite : le retrait momentané des Lions de la Teranga du terrain après un penalty accordé au Maroc dans les dernières minutes, intervenu peu après l’annulation d’un but sénégalais sans recours à la VAR.

Invité sur le plateau de CBS Sports Golazo, l’ancien international français Thierry Henry a livré une analyse sans complaisance de l’épisode. S’il désapprouve le geste des Sénégalais sur le plan réglementaire, il estime que la colère des Lions trouve son origine ailleurs. « Je ne suis pas d’accord avec la décision du Sénégal de quitter le terrain, mais je comprends leur frustration », a-t-il déclaré, avant de pointer directement les insuffisances arbitrales observées tout au long du tournoi.

Pour Thierry Henry, le véritable problème dépasse cet incident isolé. « Les arbitres n’ont pas été à la hauteur sur cette CAN et la faute revient à la CAF qui doit les mettre à niveau », a-t-il insisté, renvoyant la responsabilité à l’instance dirigeante du football africain. Une critique frontale qui relance le débat sur la qualité de l’arbitrage et l’usage inégal de la VAR lors des grandes compétitions continentales.

Si l’attitude des Lions de la Teranga ne saurait être justifiée au regard des lois du jeu, l’ancien champion du monde estime néanmoins que cet épisode révèle un malaise plus profond. En filigrane, ses propos mettent en lumière les limites persistantes de la formation, de l’encadrement et de la supervision des arbitres africains, appelant la CAF à tirer les enseignements de cette finale sous haute tension.

Au-delà de la polémique, cet incident pourrait ainsi servir de signal d’alarme pour l’instance continentale, sommée d’engager des réformes structurelles afin de restaurer la confiance des équipes, des joueurs et du public, et d’éviter que de telles scènes ne viennent, à l’avenir, ternir l’image du football africain.