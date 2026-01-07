Thierno Alassane Sall accuse El Malick Ndiaye : « Il a voulu cacher l’achat des véhicules aux Sénégalais…le budget ne prévoyait pas cette opération »

Le député Thierno Alassane Sall s’est encore prononcé sur la décision d’achat de véhicules pour les députés par l’Assemblée nationale. Le député dénonce un manque de transparence et des irrégularités procédurales. Dans une déclaration publique en marge de sa tournée dans les régions, le parlementaire a qualifié cette opération de « camouflage » orchestré par le président de l’Assemblée nationale, qui aurait cherché à dissimuler l’information aux Sénégalais en procédant à la distribution des véhicules sans débat public préalable.

Selon Thierno Alassane Sall, le budget alloué à l’achat de ces véhicules n’aurait pas été voté conformément aux procédures en vigueur. « Le budget qui avait été arrêté n’a pas respecté la procédure et ne prévoyait pas de manière convenable l’achat de véhicules », a-t-il soutenu, accusant le président de l’Assemblée d’avoir pris cette décision de manière unilatérale. Thierno Alassane Sall a également remis en cause le recours à la procédure d’urgence pour justifier cet achat, la jugeant inacceptable. Il estime que cette pratique révèle aux Sénégalais comment l’urgence peut être instrumentalisée pour légitimer des décisions arbitraires.

Au-delà de la question des véhicules, Thierno Alassane Sall regrette les conditions de travail précaires des parlementaires, qui exercent leur mandat sans assistants parlementaires. Dans le même temps, il a dénoncé le recrutement de chargés de mission politiques par le président de l’Assemblée, créant selon lui un déséquilibre dans l’allocation des ressources.

Le député a annoncé que ses cadres se prononceront plus en détail sur cette affaire lors d’une conférence de presse prévue demain, où des informations complémentaires devraient être révélées au public.