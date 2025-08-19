Thiate secoue avec « Proroze-bi », le ministre de la Microfinance contre-attaque

Le nouveau morceau de Thiat, membre du mouvement Y’en a Marre, intitulé « Proroze-bi », suscite de vives réactions, y compris dans les rangs du gouvernement.

Alioune Badara Dione, ministre de la Microfinance, a tenu à répondre à l’artiste à travers une publication sur sa page Facebook.« Je comprends la rage de cette chanson avec la volonté d’en finir avec une société civile financée de l’extérieur, comme l’a annoncé le Premier ministre Ousmane Sonko. Mais c’est plutôt nous qui en avons marre », a écrit le ministre.

Il a ensuite ajouté : « Vous n’avez pas encore crié avec le redressement qui ne fait que commencer. Ce pays va se développer par la force, inshAllah ! »