Tentative de putsch au Bénin : la CEDEAO prête à déployer sa force. Et pour la Guinée-Bissau ?

La CEDEAO a condamné dimanche la tentative de coup d’État au Bénin, saluant la réaction de l’armée et affirmant être prête à soutenir le pays « par tous les moyens nécessaires », y compris le déploiement de la force régionale en attente.

Mais cette position a suscité de vives critiques. Le député sénégalais Guy Marius Sagna accuse :

« La CEDEAO prévoit de déployer des forces au Bénin mais pas en Guinée-Bissau. La CEDEAO est complice du coup d’État de Embalo sur Embalo. »

Pour Yenlenga Diataga Komondi, au vu de la réaction de la CEDEAO qui menace une fois de plus d’intervenir militairement, il ne fait plus de doute que le coup d’État semble bien réel.

« Cependant, j’ai une petite question : pourquoi la CEDEAO n’a-t-elle pas menacé d’une intervention militaire en Guinée-Bissau et menace-t-elle d’intervenir au Bénin ? J’attends vos réponses en commentaire. »

Le journaliste Chimère Junior Lopy déplore lui aussi un traitement sélectif : « La CEDEAO prévoit une intervention militaire au Bénin, mais pour l’autoputsch du satrape Embalo, elle fait le mort. Ce machin a perdu l’occasion de gagner un peu de crédit. Quel dommage !!! »

Ces critiques relancent le débat sur la cohérence de l’organisation régionale face aux crises politiques en Afrique de l’Ouest.