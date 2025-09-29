​Tendances de l’emploi au Sénégal : la participation recule, le chômage baisse au deuxième trimestre 2025

Selon le dernier rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie(ANSD), de nouvelles données sur le marché du travail sénégalais au deuxième trimestre 2025 montrent une baisse du taux de participation global et une légère amélioration du taux de chômage. L’enquête révèle des disparités notables entre les jeunes et les adultes, ainsi qu’entre les hommes et les femmes, et le milieu urbain et rural.

​Baisse de la participation au marché du travail

​Au cours du deuxième trimestre 2025, seulement 56,5 % des personnes en âge de travailler (15 ans et plus) ont participé au marché de l’emploi, ce qui représente une diminution de 1,1 point de pourcentage par rapport à la même période en 2024.

​L’étude met en évidence des différences significatives.

La participation est plus faible chez les jeunes (48,2 %) que chez les adultes (69,0 %). Par ailleurs, les hommes sont plus actifs que les femmes, tant en milieu urbain (65,4 % contre 46,4 %) qu’en milieu rural (68,3 % contre 47,7 %). Le taux de participation global est légèrement plus élevé en milieu rural (57,5 %) qu’en milieu urbain (55,8 %).

​Diminution du chômage

​Le taux de chômage a baissé, atteignant 19,0 % au deuxième trimestre 2025, soit une amélioration de 2,6 points de pourcentage par rapport à 2024.

​Cependant, certaines catégories de la population restent plus vulnérables. Le chômage est plus élevé en milieu rural (22,8 %) qu’en zone urbaine (16,4 %). Les jeunes sont particulièrement touchés, avec un taux de 24,0 %, contre 13,6 % pour les adultes. Enfin, les femmes sont plus souvent au chômage, indépendamment de leur âge ou de leur lieu de résidence.